Tri parkirna mesta za zunanjo opremo

Upravitelji gostinskih lokalov v goriški občini – in še zlasti v mestnem središču – bodo po novem s svojo zunanjo opremo lahko zasedali tri parkirna mesta, potem ko so doslej lahko uporabljali le dve mesti. Med torkovim zasedanjem občinskega sveta so vnesli dve spremembi v pravilnik, ki zadeva zunanjo opremo gostinskih lokalov.

Vsebino sklepa je predstavila občinska odbornica Arianna Bellan, ki je spomnila, da se bo z 31. marcem zaključilo obdobje izrednih razmer, povezanih s pandemijo covida-19. »V obdobju izrednih razmer so imeli gostinci na voljo več prostora za nameščanje svojih mizic in stolov pred lokali; z aprilom ne bo več tako, zaradi česar smo se odločili, da jim omogočimo uporabo treh parkirnih mest namesto dosedanjih dveh,« je pojasnila Bellanova in opozorila, da novost zadeva parkirna mesta, ki so tako plačljiva kot brezplačna. Poleg tega je sklep vseboval še spremembo materiala, iz katerega mora biti zgrajen pod, ki ga gostinci postavijo pred svojimi lokali. »Doslej je veljalo, da mora biti pod samo lesen oz. iz umetne mase, ki vsebuje tudi les; po novem bo lahko pod tudi iz drugih materialov, vendar bo moral biti v skladu z urbanim kontekstom in njegovimi značilnostmi,« je povedala Bellanova in razložila, da bo po novem pod pred bari lahko denimo tudi iz kamnitih plošč, katerih barva se bo morala ujemati z okolico. »Pred namestitvijo urbane opreme morajo gostinci kakorkoli pripraviti ustrezno prošnjo in jo predložiti pristojnemu občinskemu uradu, ki preveri, ali odgovarja vsem zahtevam občinskega pravilnika,« je opozorila odbornica. V razpravo o spremembi pravilnika so se vključili razni občinski svetniki; nekateri so opozarjali, da bodo avtomobilistom odvzeta dodatna parkirna mesta, drugi so se s sklepom strinjali, vendar so ugotavljali, da bi bilo treba pripraviti tudi nov prometni načrt in upoštevajoč njegove smernice posodobiti tudi pravilnik za zunanjo opremo gostinskih obratov.