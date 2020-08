Tri vozila trčila sredi Štandreža

V Ulici San Michele v Štandrežu se je danes (v soboto) ob 10.30 zgodila prometna nesreča, v katero so bila vpletena tri vozila. Domačinka se je peljala iz središča Štandreža proti Gorici; takoj po lekarni je nameravala zaviti v levo v stransko uličico, ob kateri je vhod na dvorišče njene hiše. Ker je iz Gorice prihajal avtomobil nasproti, je upočasnila hitrost vožnje in se s svojim avtomobilom tipa Fiat panda ustavila na svoji strani vozišča, da bi mu prepustila prednost. V istem trenutku se je ravno tako iz središča Štandreža proti Gorici pripeljala 38-letna Goričanka, ki je prepozno opazila, da je bil avtomobil pred njo ustavljen. Voznica se je skušala izogniti trčenju, vendar ji to ni uspelo; zavila je proti sredini cestišča, oplazila pando in zatem čelno trčila v avtomobil tipa Ford fiesta, v katerem se je peljal moški; vsi udeleženci v nesreči so uspeli sami stopiti iz svojih avtomobilov, saj so k sreči utrpeli lažje telesne poškodbe, zaradi katerih so jih kakorkoli odpeljali v goriško bolnišnico.