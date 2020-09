Trije okuženi na tržiški urgenci

Trije uslužbenci tržiške urgence so okuženi z novim koronavirusom, sporoča zdravstveno podjetje Asugi. Prvo okužbo so odkrili pri zdravstveniku, ki je 25. septembra po prihodu v službo opazil prve simptome bolezni. Takoj so mu odvzeli bris, ki je bil pozitiven. Moški pred tem več dni ni bil v službi.

Istega dne je bil v stiku s štirimi bolniki. Eden izmed njih, ki se zdravi v bolnišnici, je že bil testiran na novi koronavirus in ni okužen, ostali trije so v izolaciji na svojem domu in čakajo na rezultate brisov. Okužena sta še dva kolega na tržiški urgenci, zdravstvenik in zdravnik – vodja oddelka. Oba sta se s prvim okuženim srečala izven delovnega okolja. Zdravstveno podjetje preverja, s kom sta bila v stiku v zadnjih dneh. Iz previdnosti bodo bris odvzeli vsem uslužbencem urgence, ki jo bo začasno vodil direktor urgentnega oddelka v Trstu.