Trije pomniki prve svetovne vojne združili moči

Ponovno odprtje vrat muzejev v Sloveniji prinaša pomembno novost na Poti miru od Alp do Jadrana – povezan nastop treh točk postanka, muzejev in info centrov: Kobariškega muzeja, Parka miru na Sabotinu in Pomnika miru na Cerju. Z nakupom vstopnice v kateremkoli od omenjenih treh muzejev in info centrov na slovenski strani Poti miru od Alp do Jadrana bodo obiskovalci v prihodnje upravičeni do 20-odstotnega popusta v ostalih dveh. V bodoče se tak pristop načrtuje tudi v čezmejni povezavi.

Vse tri točke so v sodelovanju s Fundacijo Poti miru združile moči v prizadevanju za ohranjanje kulturno-zgodovinske dediščine 1. svetovne vojne ter še bolj prijazno približevanje dragocenega narodnega bogastva ostalin in obeležij soške fronte obiskovalcem. Gre za tri muzeje z vsebino, ki sestavlja celovito pripoved o dogajanju na soški fronti in v zaledju med majem 1915 in oktobrom 1917. Omenjena ugodnost bo popotnikom na Poti miru od Alp do Jadrana na voljo od sobote dalje.

»Veseli smo takih pobud turističnih destinacij in muzejev na Poti miru od Alp do Jadrana, saj nam s tem pomagajo pri dodatni promociji Poti miru in posameznih točk. Skupaj s kolegi v Furlaniji - Julijski krajini in Venetu smo določili sedem informacijskih centrov na Poti miru. Tri so na slovenski strani – Kobarid, Sabotin in Cerje –, štiri pa na italijanski: v Špetru, Redipulji, Trstu in kraju San Donà di Piave,« pravi Maša Klavora, direktorica Fundacije poti miru in dodaja, da skupaj s slovenskimi in italijanskimi partnerji, s katerimi izvajajo strateški projekt WALKofPEACE, razmišljajo že tudi o naslednjem koraku, in sicer o čezmejni povezavi vseh info centrov preko povezanih vstopnic.