Tržiška centrala ponovno deluje

Pred dnevi so v Tržiču ponovno zagnali termoelektrarno na premog A2A. Županja Anne Cisint pravi, da gre za rutinsko dejavnost, ki jo predvideva tudi okoljsko dovoljenje, veljavno do leta 2025. Takrat naj bi centralo na premog dokončno zaprli. Gre za prvi prižig elektrarne v letošnjem letu, čeprav so v prejšnjih tednih že poskrbeli za poskusen zagon. Lani so centralo prižgali dvanajstkrat. Zaloga premoga zadostuje za en teden. Županja razlaga, da ima podjetje A2A pač dovoljenje, da do leta 2025 odloča o svoji dejavnosti. »Kvečjemu je bilo treba ukrepati leta 2014, ko je centrala prejela dovoljenje za nadaljnje delovanje,« poudarja županja, ki nasprotuje zamisli o prenovi centrale, tako da bi v njej sežigali plin namesto premoga; ob tem se nadeja, da bi podjetje A2A čim prej prekinilo tudi sežiganje premoga. Županska kandidatka leve sredine Cristiana Morsolin po drugi strani opozarja, da občinska uprava v vseh teh letih ni pripravila nobenega resnega projekta za energetsko tranzicijo.