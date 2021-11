Na petkovi skupščini tržiške Demokratske stranke so se zavzeli za poenotenje leve sredine in za skupni nastop na občinskih volitvah, ki bodo maja prihodnjega leta. Ostalim levosredinskim strankam bodo predlagali izvedbo ljudskega posvetovanja oz. primarnih volitev, na katerih bo kandidat Demokratske stranke odvetnik Riccardo Cattarini.

»Problem ni županski kandidat, temveč vizija mesta, ki si ga želimo. Zaradi tega si bomo prizadevali, da poenotimo vsa gibanja in stranke, ki se ne prepoznavajo v sedanji občinski upravi,« pravi občinska sekretarka Demokratske stranke Michela Percuzzi, po kateri je treba zavezništvo razširiti tako na listi La sinistra in Articolo 1 kot tudi na razna občanska gibanja. Po nizu srečanj in pogovorov bodo skupaj izbrali način, kako določiti skupnega kandidata novega levosredinskega zavezništva, ki se bo prihodnje leto potegoval za župansko mesto. »Lahko se odločimo za inovativen pristop z ustanovno skupščino ali pa za primarne volitve, na katere smo že navajeni,« še razlaga Michela Percuzzi.