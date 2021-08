Tržiškemu ravnatelju izrazil bližino tudi minister Patrizio Bianchi

Tudi minister za izobraževanje Patrizio Bianchi se je včeraj pridružil številnim, večinoma krajevnim predstavnikom, ki so izrazili solidarnost ravnatelju tržiškega liceja Michelangelo Buonarroti Vincenzu Caicu. V torek zjutraj so v njegovem uradu prejeli kuverto, v kateri je bil list z nedvoumnim sporočilom: slika ravnateljevega pisma družinam, s katerim je pozival k cepljenju, na njem pa položen naboj. Ali je šlo za naboj puške, vojaškega orožja ali česa drugega, ugotavljajo preiskovalci, saj je ravnatelj dogodek nemudoma prijavil karabinjerjem. S pismom, ki se je pojavilo na fotografiji, je ravnatelj v začetku avgusta pozival družine dijakov, naj zaupajo v znanost in se cepijo, saj je cepljenje »gesta odgovornosti do sebe in do drugih«. Njegovo pismo je nekomu vzbudilo negativne občutke, ravnatelj pa opozarja, da je negativne reakcije na poziv k cepljenju doživel že junija, ko se je na šolskih družbenih kanalih pojavilo kar nekaj kritičnih in žaljivih komentarjev, ki so nasprotovali cepljenju. Ravnatelj sicer pravi, da je šlo v tistem primeru za »lažne spletne profile« oz. za ljudi iz drugih predelov Italije, ki torej niso imeli opravka z licejem Buonarroti. »Spoštujem mnenje tistih, ki se nočejo cepiti, ker imajo dvome ali ker se bojijo morebitnih stranskih učinkov. Širjenje lažnih novic ali grozilna dejanja pa niso sprejemljivi v civilni družbi,« zaključuje Caico.