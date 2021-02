Včeraj je zaživela Tržnica na borjaču, spletni portal za trženje lokalno pridelane hrane iz Vipavske doline in Goriške, pa tudi iz širšega območja. Potrošniki z obeh strani meje bodo na njej lahko kupovali zdravo, svežo, lokalno pridelano hrano in hkrati podpirali lokalno pridelavo. Gre za skupen projekt Mestne občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina ter ob podpori Občine Renče-Vogrsko in v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina. Kot poudarjajo partnerji v projektu, je epidemija novega koronavirusa samo pospešila načrtovano delo na samooskrbi območja.

Osrednji del novega spletišča je namenjen tržnici. Ponudniki iz treh občin, ki so v tesnem sodelovanju omogočile nastanek spletišča, in tudi ponudniki iz preostalih občin severnoprimorske regije bodo na spletni tržnici lahko brezplačno objavljali oglase s svojo ponudbo, izbirali bodo lahko med tremi različnimi načini dostave in kupce informirali o širši ponudbi kmetije ali podjetja ter o priznanjih in certifikatih, ki dokazujejo kakovost njihove ponudbe.

Kot pojasnjuje Brigita Habjan Štolfa, direktorica Razvojne agencije ROD Ajdovščina, si želijo ponudbo spletne tržnice razširiti tudi čez slovensko-italijansko mejo. V ta namen se že dogovarjajo o vzpostavitvi dveh prevzemnih mest, in sicer v Gorici in v Trstu. Dogovori z ustreznimi deležniki že potekajo, vendar se zaradi epidemije trenutno še ne morejo uresničiti. V sedanji situaciji je najbolje, da se kupci z italijanske strani meje glede prevzema dogovarjajo individualno s posameznimi ponudniki, svetujejo na razvojni agenciji.

Tržnica na borjaču je od danes dostopna na spletnem naslovu www.trznicanaborjacu.si.