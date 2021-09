Tudi Gorico obiskuje vse več turistov

Ni težko opaziti oseb, ki niso domačini. Pogosto hodijo počasneje, s pogledom, uprtim v stavbe, zemljevide, turistične vodiče in pametne telefone. Takim prizorom smo vedno bolj pogosto priča tudi v goriškem mestnem središču. V letošnjem poletju je bilo turistov po občutku videti precej več kot ponavadi. Podatki turistične infotočke Promoturismo, ki obiskovalce mesta sprejema na Korzu Italia, potrjujejo, da je trend pozitiven.

Od začetka maja do polovice avgusta so v goriški infotočki sprejeli približno 3800 turistov, sporočajo iz ustanove Promoturismo. Glede na lansko leto je podatek gotovo višji. Ne gre pa pozabiti, da so tuji turisti lani prihajali v mesto samo od julija dalje. Kot že lani je tudi letos največ italijanskih državljanov; v goriški infotočki opazujejo porast prisotnosti obiskovalcev iz severne Italije. Pridružili so se jim tudi številni turisti iz srednje in južne Italije ter s Sardinije. Kar se tiče tujih obiskov, prednjačijo državljani Slovenije, Avstrije, Nemčije in Francije. Opazili so tudi porast Špancev, Čehov in Slovakov. Ob koncu leta 2020 sta Nova Gorica in Gorica zmagali naziv Evropske prestolnice kulture za leto 2025. Pri ustanovi Promoturismo so nam potrdili, da je marsikateri obiskovalec seznanjen s tem nazivom, se zanj zanima in sprašuje po informacijah o dogodkih in prireditvah, ki so v načrtu v sklopu EPK.