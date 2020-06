Tudi goriška občina bo obeležila 12. junij

Z goriške občine so sporočili, da se bodo v petek spomnili 12. junija 1945, ko »se je zaključila okupacija Titovih čet«. Na torkovem zasedanju občinskega odbora so sprejeli sklep, s katerim so 12. junij 1945 dodali med datume, ki so pomembni za mesto. »Na seznamu so že 27. marec 1946 (ko so se zvrstile manifestacije za italijanskost mesta), 3. maj 1945 (v spomin na deportacije in uboje med štiridesetimi dnevi jugoslovanske okupacije), 19. julij 1915 (bitka za Podgoro), 8. avgust 1916 (zavzetje Gorice) in 16. september 1947 (dokončni prehod Gorice pod Italijo),« pojasnjujejo z občine.»Poleg prazničnih dni, ki jih Gorica deli s celo državo, med katerimi sta 4. november in 25. april, se nam zdi primerno, da se spomnimo še nekaterih pomembnih datumov iz polpretekle zgodovine. Seznamu smo tako dodali še 12. junij 1945, ko je prišlo do prave osvoboditve Gorice. Ko so se v ostalih krajih po Italiji veselili osvoboditve izpod totalitarnih diktatur, so Gorico zasedle čete maršala Tita, ki je kot znano hotel zasesti Julijsko krajino, Gorico in Trst, da bi sedel k mizi zmagovalcev s temi pomembnimi zemeljskimi pridobitvami. Kot vemo, je bilo med štiridesetimi dnevi zasedbe po koncu vojne deportiranih preko 650 Goričank in Goričanov, ki so imeli le to krivdo, da so predstavljali oviro Titovim aneksijskim načrtom,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna in napoveduje, da bo v petek, 12. junija, ob 9. uri spominska svečanost v spominskem parku. Navzoč bo tudi prefekt Massimo Marchesiello. Položili bodo venec pred lapidarij, ki posvečen deportirancem, odpeljanih maja in v začetku junija 1945. Goriška občina bo poleg tega poskrbela še za tri spominske plakate, ki jih bodo postavili v ulicah Filzi, Duca d’Aosta in Cadorna.