Tudi na območju Nove Gorice prestregli več migrantov

Novogoriški policisti so letos do prvega tedna v septembru zaradi nedovoljenega prehoda zunanje schengenske državne meje s Hrvaško obravnavali 292 oseb. Ti so bodisi z javnimi prevoznimi sredstvi ali pa z organiziranimi prevozi po prestopu meje s Hrvaško skušali pripotovati na slovensko-italijansko mejo in nadaljevati pot v Italijo. Večina je bila prejeta na območju novogoriške policijske uprave, medtem ko so italijanski varnostni organi v tem času na podlagi sporazuma o prevzemu oseb na skupni državni meji novogoriškim policistom v postopek izročili oz. vrnili 223 ljudi. Med njimi je bilo največ državljanov Pakistana, Bangladeša in Maroka.

Tudi v zadnjih tednih so novogoriški policisti obravnavali več primerov s področja ilegalnih migracij. Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so 26. avgusta na območju Solkana ustavili 56-letnega slovenskega voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki je prevažal šest ilegalnih migrantov iz Afganistana in Pakistana, starih od 18 do 36 let. »Dva ilegalna prebežnika, oba sta državljana Pakistana, stara 19 in 25 let, je voznik prevažal v prtljažnem prostoru osebnega avtomobila in tako povzročil tudi nevarnost za življenje in zdravje oseb,« je pojasnil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Nova Gorica. Nihče od tujcev ni imel pri sebi dokumentov, kasneje so zaprosili za mednarodno zaščito, zato so bili nameščeni v Azilni dom Ljubljana. Novogoriški kriminalisti so 56-letnega voznika kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.