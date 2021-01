Tudi v Gorici cepili prve zdravstvene delavce

Goriška bolnišnica San Giovanni di Dio je od današnjega dne med cepilnimi centri v Deželi FJK. Danes se bo tu cepilo 192 zdravstvenih delavcev, jutri tudi, v približno istem številu. Prvi »goriški« odmerek je danes okoli 14. ure prejela medicinska sestra Stefania Marcolin, ki je zaposlena v goriški bolnišnici. Začetek cepljenja v Gorici sta spremljala tudi deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi in goriški župan Rodolfo Ziberna. Takoj po cepljenju je Stefania Marcolin povedala, da je »izredno zadovoljna«. Cepljenje v goriški bolnišnici danes in jutri poteka od 14. do 19. ure.