Med 500 in 600 dijakov se je danes udeležilo goriškega »štrajka« za podnebje. Dijaki drugostopenjskih srednjih šol iz celotne goriške pokrajine ter nekateri učenci prvostopenjskih srednjih šol iz Gorice so se od 10. ure dalje zbrali v Spominskem parku, okoli 10.45 pa so v sprevodu krenili po Korzu Italija. Številni izmed udeležencev so med potjo kazali napise, s katerimi opozarjajo na klimatsko katastrofo, katerih posledice že čutimo.