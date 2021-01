Tudi v letu 2020 v Gorici demografski padec

Goriška občina je tudi v lanskem letu zabeležila demografski padec. V dvanajstih mesecih je izgubila 86 prebivalcev, saj so prvega januarja 2020 mestni matični registri beležili 33.993 prebivalcev, zadnji dan leta pa je bilo vpisanih 33.907 Goričanov: večina, 17.501, je bilo žensk, moških pa 16.406. Upad števila prebivalcev beležimo že veliko let: leta 2015 je številka prvič zdrsnila pod 35.000, ko so 31. decembra našteli 34.844 Goričanov. V naslednjih letih se je število še naprej nižalo: 34.740 leta 2016, 34.408 leta 2017, leta 2019 pa je število padlo pod 34.000. Goričanov je 31. decembra 2019 bilo 33.993, v letu 2020 pa so jih našteli, kot omenjeno, 33.907.

Demografskemu padcu je lani botrovalo predvsem število smrti: umrlo je namreč 517 ljudi, 294 žensk in 223 moških, medtem ko je leta 2019 umrlo 486 Goričanov. Število smrti, ki se v zadnjem desetletju giblje med približno 450 in 500, je bilo v letu 2020 – letu pandemije covida – za 31 enot višje kot leta 2019. Več ljudi s stalnim bivališčem v goriški občini je v zadnjih sedmih letih umrlo samo leta 2017, ko so zabeležili 518 smrti, torej eno več kot lani.