Tudi v Ljubljani Od Nice do Gorice

Kulturni center Lojze Bratuž se bo jutri predstavil na turističnem sejmu Alpe Adria v Ljubljani. V Marmorni dvorani (razstavni prostor 26) Gospodarskega razstavišča bodo ob 11. in 15. uri obiskovalci sejma lahko prisluhnili izseku predstave Od Nice do Gorice in sicer prepletu treh himn: slovenske, italijanske in evropske. Natopili bodo člani mladinskega zbora Emil Komel, mešani zbor Lojze Bratuž in čezmejni orkester Go! Borderless Orchestra.

Predstava je uvrščena v uradni program Evropske prestolnice kulture (EPK) in bo v celoti uprizorjena avgusta na Trgu Evrope. Izvirno glasbo je napisal Patrick Quaggiato, besedilo Jasmin Kovic in Alex Kama Devetak, dirigent je Mirko Ferlan, projekcije je pripravila Sybill Calligaris, kostume je oblikovala Snežica Černic, režijo pa podpisuje Jasmin Kovic.

Na sejmu Alpe Adria, ki traja do jutri, se Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica – Gorica predstavlja na stojnici Slovenske turistične organizacije (STO). Organizatorji EPK bodo izkoristili to priložnost za promocijo glavnih partnerjev in bogatega programa, ki bo zaznamoval letošnje dogajanje v Gorici in Novi Gorici.