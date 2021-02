Tudi v Tržiču prvi odmerki za starejše od 80 let

Cepilna kampanja za osebe, starejše od 80 let, se je danes začela tudi v tržiški bolnišnici San Polo. V goriški bolnišnici bo cepljenje starostnikov steklo v četrtek, 18. februarja. Skupno bodo na Goriškem cepili okoli 1080 ljudi tedensko. Ob ponedeljkih, torkih in sredah bo cepljenje potekalo v tržiški bolnišnici, ob četrtkih, petkih in sobotah pa v goriški. V Tržiču imajo na voljo pet cepilnih postaj, medtem ko jih imajo v Gorici štiri. Cepljenju sledi približno štirideset zdravstvenikov, od medicinskih sester do zdravnikov.

Vzporedno s cepljenjem starostnikov se nadaljuje tudi tudi cepljenje zdravstvenega osebja in oskrbovancev domov upokojencev, ki v teh tednih prejemajo drugi odmerek cepiva. V ločniškem domu Angelo Culot so že precepili vse osebje in vse oskrbovance razen dveh, ki so cepivo odklonili, v domu sv. Justa na goriškem Korzu Italia pa so cepili vse starostnike, ki še niso preboleli covida-19. V obeh domovih prejšnji teden bilo nikogar, ki bi bil pozitiven na novi koronavirus.