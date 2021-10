Tudi v tržiškem pristanišču poziv družbam, naj krijejo stroške testiranja

Sindikalne organizacije pozivajo vodstvo tržiškega pristanišča in pristaniška podjetja, naj prispevajo k pomiritvi strasti okrog covidnega potrdila s kritjem stroškov za testiranje delavcev. V tržiškem pristanišču je zaposlenih tristo delavcev, med katerimi jih približno šestdeset nima covidnega potrdila. Številni med njimi so se udeležili ponedeljkove protestne mobilizacije v Trstu, kjer so njihovi tržaški kolegi napovedali, da so pripravljeni na popolno blokado tržaškega pristanišča, komaj bo covidno potrdilo postalo obvezno. V Tržiču so zaskrbljeni, da bi do podobnega scenarija prišlo tudi v pristanišču Portorosega, kjer konec tedna pričakujejo dve veliki križarski ladji, na katerih pluje več tisoč turistov.

Sindikati Cgil, Cisl, Uil in Ugl so že prejšnji teden sprožili protestno mobilizacijo, med katero so ob vozlu covidnih potrdil opozorili še na druge težave v tržiškem pristanišču. Sindikati zahtevajo več varnosti in večjo pozornost do delavcev, ki imajo omejeno delovno sposobnost; ob tem si prizadevajo, da bi bila v tržiškem pristanišču vedno prisotna zdravniška služba in da bi bili spoštovani dogovori o številu delavcev. Ob ustreznih oblačilih in možnosti umivanja za vse zaposlene sindikati zahtevajo tudi brezplačno testiranje, kar mora veljati tako za cepljene kot za necepljene delavce.