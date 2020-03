Tudi vinogradniki iščejo rešitve za omilitev podnebnih vplivov

Podnebne spremembe so izziv tudi za vinogradnike. Visoke temperature in neenakomerna razporeditev padavin med rastno dobo pogosto povzročijo primanjkljaj vode v vinogradih in posledično sušni stres pri vinski trti. Vendar to ni nujno vedno slabo, pojasnjuje Jan Reščič iz Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Manjši primanjkljaj vode lahko celo izboljša kakovost grozdja in posledično vina. Številni vinogradniki in vinarji to in druge tehnike že koristijo za doseganje čim boljšega pridelka, kajti konkurenca na trgu je velika. S pomočjo raziskav na terenu in v laboratorijih te tehnike proučuje tudi znanstvena stroka.

Rešitve za omilitev podnebnih vplivov iščejo tudi strokovnjaki s področja vinarstva in vinogradništva. »V vinogradih se izvajajo številne prakse, ki jih že preučujejo tudi raziskovalci s tega področja, od obdelave tal do ukrepov na trti – kot so razlistanje ter inovativne tehnike, na primer pozna rez, s katero se zakasni čas zorenja grozdja. Na ta način se izognemo višjim temperaturam v času zorenja oz. vplivom, ki jih imajo višje temperature na kakovost oz. kemijsko sestavo grozdja,« našteva Reščič. Precej pozornosti pa stroka v zadnjem času posveča tudi namakanju. »Pri nas namakanje vinogradov še ni tako razvito, pa tudi ne potrebujemo ga povsod oz. vedno. Je pa tudi to ena od dolgoročnih rešitev za prilagajanje na podnebne spremembe,« poudarja sogovornik.