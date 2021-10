Turbine spotike

Nove turbine bodo namestili ob sedanjem jezu pod goriškim sejemskim razstaviščem, da bi izkoristili tamkajšnji niti dvometrski vodni padec. Skozi novo malo hidroelektrarno bodo speljali vodo, ki se že itak pretaka skozi jez, tako da naj bi bil njen učinek na okolje minimalen. Zeleno luč za postopek, ki omogoča načrtovanje in vložitev prošnje za pridobitev državnih subvencij, so prižgale vse pristojne ustanove vključno z ribiškim zavodom ETPI; edina izjema je goriška občina, ki je opozorila na nekaj nepravilnosti urbanistične narave.

Kljub zagotovilom, da naj bi bil celoten projekt kolikor toliko »prijazen« do okolja, so goriški ribiči zelo zaskrbljeni. V zadnjih letih se je kakovost vode iz reke Soče izboljšala; ko bo zaključena sanacija Korna, bo še boljša. Plitvine in prelive pod goriškim sejemskim razstaviščem spet naseljujejo lipani, ki veljajo za ogroženo vrsto ribe; njihovo število se je v zadnjih letih povečalo kljub številnim ribojedim pticam s kormorani na čelu in nihanju vodostaja, ki škoduje tudi vsem ostalim ribjim vrstam in za omilitev katerega med pristojnimi ustanovami ni velikega zanimanja, saj si je drugače težko razlagati, da si pogini rib, ki ostajajo na suhem, še vedno sledijo kot po tekočem traku. Proti gradnji nove male hidroelektrarne so se izrekli tudi člani društva Amici del parco z Rojc, ki se bojijo, da bi obrat omejil uporabo parka ob Soči.

Za namestitev novih turbin sicer predvidoma ne bo potrebnih večjih gradbenih del. »Izkoristili bodo sedanji jez,« pojasnjuje Francesco Del Sordi, ki je v goriški občinski upravi odgovoren za okolje. »V okviru postopka, ki so ga sprožili investitorji, so prav vse vpletene ustanove izdale pozitivno mnenje, tudi ribiški zavod ETPI. Negativno je bilo edino mnenje, ki smo ga izdali na goriški občini; opozorili smo na nekaj nejasnosti glede pridobitve gradbenih dovoljenj; po drugi strani so investitorji v postopku zapisali, da bodo ob zaključku uporabe turbin celotno infrastrukturo vrnili lastnikom, to se pravi deželi in tudi goriški občini. Mi smo zahtevali, naj bo sprejeta obveza, da bodo investitorji celotno infrastrukturo vrnili v stanje pred začetkom del,« razlaga Del Sordi.