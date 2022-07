»Ubranili naselje Cotiči«

»Kolegi so nam sporočili, da jim je uspelo ubraniti naselje Cotiči ter da je bilo gašenje pod Vižintini uspešno,« nam je ob 21.50 sporočil Danijel Cek iz regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko. Povedal nam je tudi, da so gasilci in prostovoljci (Slovenci in Italijani so se borili skupaj) nekoliko omejili širitev ognja, ki naj ne bi prekoračil ceste oziroma naj se ne bi širil proti slovenski strani meje. Požar pa še ni pod nadzorom, največ težav povzroča veter, ki naj bi proti jutru po napovedih spremenil smer. »Poleg italijanskih sil čez noč ostaja na terenu tudi 45 slovenskih gasilcev,« nam je še povedal Cek.