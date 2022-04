Udobnejši in bolj zasebni prostori za transfuzijski center v Tržiču

Transfuzijski center v Tržiču končno razpolaga z novejšimi prostori. V bolnišnici San Polo so včeraj predstavili prostore v drugem nadstropju, kamor so pred časom preselili štiri mesta za odvzem krvi in plazme. Uporabniki, med katerimi so tudi krvodajalci, bodo tako imeli na razpolago večje in svetlejše prostore, poleg tega se transfuzijski center vrača na isto nadstropje oddelka interne medicine, tako kot je bilo pred približno 20 leti. Od takrat je transfuzijski center namreč domoval v pritličnih prostorih bolnišnice. Selitev v primernejše prostore sta omogočila podjetje Asugi in zveza krvodajalcev Fidas. Zdravstveno podjetje je prispevalo 105 tisoč evrov. Pokrajinska organizacija krvodajalcev pa je z naložbo 13 tisoč evrov poskrbela za notranjo opremo in za nakup dveh televizorjev, za katere so preko anket zaprosili uporabniki centra. »Prostori so zdaj večji in omogočajo spoštovanje zasebnosti, kar izpolnjuje tudi zahteve ocenjevalnih ustanov,« je povedal pokrajinski predsednik krvodajalske zveze Feliciano Medeot. »Dejavnost tega centra v luči krvodajalcev je strateška ne le za prebivalce Laškega, ampak tudi Krasa in deloma južnega območja goriške pokrajine,« je dodal. Tržiški center obiskuje veliko število članov doberdobske krvodajalske sekcije in nekaterih iz sovodenjske.