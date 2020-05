Uhan, nemška krogla in 23 okostnjakov

Po naključni najdbi prvih sedmih okostnjakov so nadaljevali z iskanjem in jih na gradbišču vzpenjače tik pod goriškim grajskim obzidjem skupno našli 23. Med njimi so tudi posmrtni ostanki ženske, kar sklepajo po uhanu, ki so ga našli ob kosteh. Med iskanjem so odkrili še kroglo nemške izdelave.

Po prvih ugotovitvah naj bi bila trupla iz časa druge svetovne vojne, saj so ob njih našli tudi kovinski gumb, ki naj bi bil iz tega obdobja. Šlo bi lahko za nekatere izmed slovenskih, italijanskih in furlanskih antifašistov in partizanov, ki so jih med decembrom 1943 in aprilom 1945 ustrelili na goriškem gradu. Zaenkrat gre le za domnevo, saj je treba vzrok smrti še ugotoviti. Doslej so kot rečeno našli le eno kroglo, ki je bila v bližini kosti, tako da še ni mogoče s popolno gotovostjo trditi, da je njena najdba kakorkoli povezana z okostnjaki. Poleg tega je bila večina mrličev pokopanih z rokami na prsih oz. trebuhu, kar ne daje misliti, da bi jih vrgli v skupno grobišče.