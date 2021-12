Umetniki z velikim srcem

Kljub nemajhnim težavam, ki jih povzroča koronavirus, so avgusta na Sinjem vrhu nad Ajdovščino izpeljali likovno kolonijo Umetniki za Karitas, ki je letos dosegla že svojo 27. izvedbo. Likovne umetnine, ki so nastale na poletni koloniji, so v četrtek predstavili v galeriji ARS na goriškem Travniku. Ob spoštovanju vseh varnostnih predpisov se je srečanja z umetniki udeležilo lepo število ljubiteljev slikarstva. Prisotni so bili tudi nekateri avtorji razstavljenih likovnih del.

Uvodoma je prisotne nagovoril Jurij Paljk. O pobudi in njenih ciljih je zatem spregovorila predstavnica škofijske Karitas Koper, Marjana Plesničar Jezeršek, ki je pojasnila, da se je letošnje kolonije mednarodnega značaja udeležilo 15 likovnih ustvarjalcev, kar 25 slikarjev pa je svoja dela darovalo Karitasu in so tudi razstavljena v galeriji ARS. Pripomnila je tudi, da je naslov letošnje kolonije Z očetovim srcem, ki se navezuje na leto svetega Jožefa, ki ga je razglasil papež Frančišek. Na koncu je še omenila umetnike, ki so sodelovali pri pobudi; to so Jože Bartolj, Lucijan Bratuš, Milena Gregorčič, Mira Ličen, Silva Karim, Azad Karim, Bogdan Soban, Janez Štros, Igor Zimic, Črtomir Frelih, Klementina Golija, Klavdij Tutta, Maša Bersan Mašuk, Nikolaj Mašukov in Veljko Toman.Podrobno o sodelujočih umetnikih in njihovih stvaritvah je spregovorila umetnostna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, sicer dolgoletna »duša« srečevanja slikarjev na Sinjem vrhu.