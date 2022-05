V 76. letu starosti je danes zjutraj umrl nekdanji goriški župan Gaetano Valenti. Rodil se je v Poreču 23. decembra 1946. Po poklicu je bil davčni svetovalec, župansko funkcijo je s podporo desnosredinskega zavezništva opravljal dva mandata, od leta 1994 do leta 2002. Leta 2008 je bil izvoljen v deželni svet na listi stranke Ljudstva svobode.

Valentija so se danes (7. maja) spomnili z enominutnim molkom na predstavitvi liste stranke Naprej Italija, ki bo na prihodnjih občinskih volitvah podpirala župansko kandidaturo sedanjega prvega občana Rodolfa Ziberne. Novico o smrti »prvega goriškega župana stranke Naprej Italija« je navzočim posredovala občinska odbornica Silvana Romano.

Na goriških volitvah leta 1994 je Valenti premagal Bruna Crocettija s 57,66 odstotka glasov, leta 1998 pa je z 61 odstotki glasov premagal v drugem krogu Aria Rupenija.

Valenti se je med svojim županovanjem prizadeval za širitev tovornega postajališča ob robu Štandreža, čemur so se upirali prebivalci Jeremitišča, saj bi morali za gradnjo novih hal eno hišo porušiti, medtem ko bi ostale »ujete« sredi skladišč. Jeremitarjem so stali ob stali najrazličnejši predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, zadeva je odmevala tudi na državni ravni, saj sta si glede Jeremitišča pisala tudi takratna predsednika Slovenije Milan Kučan in Italije Carlo Azeglio Ciampi. Valentiju, ki ni hotel popustiti, je leta 2002 na županskem mestu sledil levosredinski župan Vittorio Brancati, ki je s svojo upravo poskrbel za spremembo načrta za širitev tovornega postajališča; halo so vseeno zgradili, vendar so jo tako obrnili, da je tudi Jeremitišče ohranilo svojo celovitost.