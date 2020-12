Umrla je Dorica Makuc

V 93. letu starosti je umrla Dorica Makuc, znana goriška novinarka in publicistka, kulturna delavka, razgledana poznavalka, raziskovalka in zbiralka zgodovinskega gradiva ter avtorica številnih knjig in televizijskih dokumentarcev. Leta 2017 je bila ena od treh nagrajenk za življenjsko delo na osrednji proslavi Slovencev v Italiji.

Makučeva je v začetku petdesetih let minulega stoletja diplomirala na tedanji beograjski novinarsko-diplomatski visoki šoli in bila nekaj časa poročevalka iz zamejstva. V začetku šestdesetih let je bila sprejeta na slovensko nacionalno televizijo, kjer je četrt stoletja delala v uredništvu izobraževalno-dokumentarnih oddaj.

Na svoji poklicni poti je Dorica Makuc sodelovala s številnimi časopisnimi hišami, radijskimi postajami in televizijskimi studii v zamejstvu in v Sloveniji. Na Primorskem se je med drugim zapisala v spomin ljudem z oddajo Žerjavi letijo na jug, v kateri je leta 1975 prvič predstavila aleksandrinke.