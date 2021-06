Univerzitetni študentje še vedno čakajo na menzo

Bodo letošnjo jesen univerzitetni študentje v Gorici le dočakali menzo? Samo čas bo povedal. Ali se bo to končno zgodilo, bo odvisno od več ustanov, v prvi vrsti agencije za pravico do visokošolskega študija Ardis. Ne pa izključno od agencije, kakor je za Primorski dnevnik pojasnil njen direktor Pierpaolo Olla.V prvi vrsti so za menzo, ki naj bi zaživela v pritličju nekdanjega Malega semenišča, seveda potrebni ustrezni prostori. Sedanji so primerni le za začasno uporabo. V načrtu je namreč gradnja nove menze, in sicer ob vhodu v poslopje v Alvianovi ulici. Skupno bo merila približno 400 kvadratnih metrov, zgrajena bo iz jekla in stekla. Potrebna sredstva, približno milijon evrov, bo vložila Trgovinska zbornica za Julijsko krajino, gradbena dela naj bi trajala približno eno leto. Dokler novi prostori ne bodo nared, se pri agenciji Ardis vsekakor nadejajo, da bi študentom in profesorjem nudili to storitev preko zunanjega izvajalca. Prostore za začasno ponudbo so po večletnih napovedih uredili lani, vendar zaradi negotovih koronavirusnih razmer študentje in profesorji še niso dobili toplega obroka.

»Že lani spomladi smo bili pripravljeni, da objavimo razpis za izbiro upravitelja, vendar tega nismo mogli storiti zaradi negotovih razmer,« pravi Olla. Predavanja so takrat potekala na daljavo, podjetja pa so se soočala z izredno negotovostjo - tudi zaradi morebitnih varnostnih predpisov, ki bi jih morala pri delu upoštevati. Jeseni je bila agencija Ardis bspet pripravljena, da objavi razpis, vendar so se ponovile iste težave, povezane s koronavirusom. »Počakali bomo do konca junija, da vidimo, kako se stvari obrnejo. Upamo, da nam bo tokrat res uspelo objaviti razpis in izbrati izvajalca,« poudarja Olla. V najboljšem primeru bi menza lahko zaživela jeseni, med oktobrom in novembrom. Da je za podjetja upravljanje menze privlačno, je seveda odvisno tudi od števila njenih uporabnikov. »Da bi menza res zaživela, bi morala predavanja nujno potekati v živo, drugače študentov in profesorjev ni. Ob tem je ključnega pomena, da se vzpostavijo primerne avtobusne povezave med Ulico Alviano in središčem mesta. Na ta način bi se menze lahko posluževali tudi študentje videmske univerze,« poudarja Olla.