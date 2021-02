Upim prihaja, Oviesse odhaja

Trgovina Upim odpira, Oviesse pa zapira. Od četrtka, 25. februarja, bo v goriškem mestnem središču na voljo nova trgovina verige Upim, ki ponuja ženska in moška oblačila ter hišno opremo. Trgovina Upim bo tako napolnila zgodovinsko stavbo na Verdijevem korzu, kjer je do lanskega novembra pet let poslovala švedska trgovina z oblačili H&M. Ob goriški je švedska veriga zaprla svoje trgovine tudi drugje v Italiji: istočasno so namreč zaprli trgovine v Vidmu, Milanu, Grossetu in Vicenzi.

Ni še znano, koliko delovnih mest bo na voljo v trgovini Upim. Štiri izmed teh pa bodo osebe, ki so bile doslej zaposlene v trgovini z oblačili Oviesse, ravno nasproti stavbe, kjer bo po novem Upim. Oviesse in Upim sta namreč del iste skupine OVS. Trgovina Oviesse bo v kratkem zaprla, so nam potrdili iz podjetja, kdaj pa, še ni znano; drugih podrobnejših informacij nam niso mogli razkriti.