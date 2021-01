Uporabljali so fotokopije negativnih testov

V Občini Ajdovščina so se do novoletnih praznikov glede števila okužb z novim koronavirusom kar dobro držali, po novem letu pa so se soočili s precejšnjim porastom. Najhuje je bilo v Domu starejših občanov (DSO), kjer so zboleli praktično vsi stanovalci in večina zaposlenih. Porast okužb so zabeležili tudi na račun tujih delavcev iz držav bivše Jugoslavije, ki so se za praznike vračali domov, ob povratku pa so se posluževali raznih zvijač, da so se izognili karanteni.

»Gre za mlade ljudi, njihova povprečna starost je 35 let in v Slovenijo prihajajo delat in ne na bolniško ali v karanteno. Na raznih družbenih omrežjih smo opazili zapise, kakšnih trikov se poslužujejo ob prehajanju meje,« pravi Benko. Po njegovih besedah so si med sabo množično pomagali s fotokopijami negativnih izvidov testiranj, ki pa niso bili njihovi, s čimer so se izognili obvezni karanteni.»

Zato so se delodajalci odločili za množično testiranje vseh, ki so prihajali v podjetja. Ugotovili smo 3,5 odstotno okuženost med njimi. Tako smo preprečili nadaljnje širjenje okužb,« poudarja Benko, ki hkrati apelira na generacijo občanov med 50. in 60. letom starosti. Ti se po njegovih izkušnjah najmanj držijo ukrepov in se ne želijo cepiti proti covid-19. Zato apelira nanje, naj upoštevajo ukrepe, da se bodo predvsem mladi, ki so sedaj prikrajšani za socialne stike in običajno življenje, lahko zopet vrnili v normalo. »To, kar sedaj doživljajo, res ni ničemur več podobno,« zaključuje poveljnik Igor Benko.