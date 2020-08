Uredili bodo cesto in zaščitili bore

V Ulici Baden Powell v Tržiču so se včeraj začela dela, ob zaključku katerih bo ulica namenjena izključno pešcem in kolesarjem. Občinska uprava bo z naložbo, vredno 133.000 evrov, zaščitila okrog 40 borov, ki že štiri desetletja dajejo ulici prijeten videz in senco, hkrati pa so s svojimi koreninami uničili pločnik in cesto, ki ju je treba korenito obnoviti.

Dela bo izvedlo podjetje Merluzzi Roberto iz Čente. Najprej bodo uredili pešpot, ki bo iz Ulice Valentinis vodila do dvorišča zavoda Pertini. Stezo, po kateri bodo pešci lahko prišlo tudi do tamkajšnje telovadnice, naj bi uredili do sredine septembra, ko se bo začelo novo šolsko leto.