Uslužbenec Občine Ronke obtožen goljufije

Uslužbenec Občine Ronke se bo moral pred sodnikom zagovarjati za kaznivi dejanji goljufije in poneverbe. Med časom, ko bi moral biti v službi, so ga namreč zalotili pri opravkih, ki z njegovim poklicem niso imeli nobene veze. Identiteta uslužbenca in oddelek, na katerem je zaposlen, nista znana. Prihodnjega 13. aprila pa bo na sodišču potekala predhodna obravnava. Župan Občine Ronke, Livio Vecchiet, je v vlogi prizadete osebe v prejšnjih dneh bil obveščen o začetku sodnega postopka.

Občina je vsekakor nemudoma sprožila disciplinski postopek in uslužbenca suspendirala z znižano plačo. Občinska uprava je tudi odločila, da se pridruži kazenskemu postopku kot civilna stranka. Afera naj bi se navezovala na dogodke iz leta 2018. Če bodo obtožbe potrjene, bo uslužbenec imel resne posledice.