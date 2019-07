»Usodni da« kmalu tudi na dvorcu grofov Coronini

Dvorec grofov Coronini na goriškem Vialu bo v kratkem postal poročna lokacija. Njegovo vključitev med uradne občinske prostore, kjer je mogoče sklepati zakonsko veljavne civilne poroke, predvideva pogodba, ki jo je nedavno sprejel goriški občinski odbor in ki jo bosta v kratkem podpisali Občina Gorica in Fundacija Coronini Cronberg. Jutri se bodo predstavniki obeh ustanov še enkrat sestali in si skupaj ogledali prostore, kjer si bodo pari odslej lahko dahnili usodni da, nato pa bo pogodba stopila v veljavo.

Predvidoma bodo med uradne občinske prostore vključili pritlično vežo dvorca, dvorano v prvem nadstropju in del parka, kar pa še ni dokončno dogovorjeno.