Usodni seks

Love is in the air! Krastače so v prejšnjih dneh začutile, da se bliža pomlad in da je po zimskem mirovanju prišel čas za parjenje. Ob prvem dežju so se v prejšnjih dneh odpravile iz svojih skrivališč v zavetju doljanske kotline proti Doberdobskemu jezeru, pri čemer je bilo prečkanje ceste pri Bonetih usodno za številne izmed njih. Iz tržiške sekcije okoljevarstvenega sklada WWF - Eugenio Rosmann pozivajo avtomobiliste, naj v teh deževnih dneh znižajo hitrost svojih vozil tako na cesti med Jamljami in Dolom kot tudi na cesti ob Doberdobskem jezeru.