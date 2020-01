Uspelo tradicionalno novoletno srečanje v Sovodnjah

Tradicionalnega novoletnega srečanja, ki ga vsako leto priredi Občina Sovodnje v sodelovanju s Kulturnim društvom Sovodnje in Zvezo slovenskih kulturnih društev (letos tudi z goriško zadrugo Maja), se je v nedeljo v sovodenjski telovadnici udeležilo veliko ljudi.

Po uvodnih besedah dveh mladih napovedovalk in povezovalk večera, Tine Balta in Sare Piva, so na prizorišče najprej stopili pevci Otroškega pevskega zbora Sovodnje, ki so pod taktirko Valentine Nanut zapeli nekaj priložnostnih pesmi, tudi voščilnico. Najmlajšim so sledili člani mladinske vokalne skupine Vihar, ki deluje v sklopu društva Vrh Sv. Mihaela, vodi pa jih Mateja Černic. Publiki so med drugim predstavili tudi duhovito priredbo znane pesmi Žabe. Tretji sestav pa je bila ženska vokalna skupina Danica z Vrha pod vodstvom Jane Drassich. Najbolj je vžgala pesem Kraševka, ki so jo članice skupine zapele v domačem narečju. Večer sta obogatili tudi nepogrešljivi vaški opravljivki Tonka in Dolka, ki sta svoje puščice streljali v levo in desno; najbolj pa sta si seveda privoščili domačega župana Luco Piska, ki naj bi bil kriv, pa tudi zaslužen za to in ono. Izzvali sta ga, naj kaj pove, kar je tudi storil. Po pozdravih in voščilih občanom ter gostom se je Pisk zahvalil društvom za dragocene dejavnosti, ki jih opravljajo. Pozval je občane, naj društvom stojijo ob strani in jim pomagajo, ker prav na delovanju le-teh temeljita vsestranska rast in razvoj prebivalstva. Omenil je tudi javna dela, ki že potekajo: kanalizacijsko omrežje naj bi bilo zaključeno letos, maja in junija pa se bodo začela dela za gradnjo šole in vrtca v Sovodnjah. Manjših posegov bo deležna tudi stavba osnovne šole na Vrhu, posebno skrb bodo namenili še pločnikom v vasi.