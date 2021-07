Ustvarjalna s sliko in besedo

Ko je izvedela, da se bo maturitetni komisiji predstavila kot prva, jo je zagrabila panika, ob koncu spraševanja pa se ji je kamen odvalil od srca. Laura Drašček, dijakinja turistične smeri tehniškega zavoda Žige Zoisa, je ena izmed letošnjih desetih zlatih maturantov v slovenskem višješolskem centru v Gorici. S prepričljivim ustnim nastopom je prepričala profesorje, ki so njen trud v vseh petih letih nagradili z najvišjo oceno in pohvalo.

»Letošnja matura je prišla tako hitro, da sploh nisem bila pripravljena in sem res upala, da ne bom prva na vrsti. Ko sem izvedela, da me čaka kolokvij prvega dne ob 8.30, je to bil velik šok. Tri dni od jutra do večera sem preživela na knjigah, da so se mi na večer pred izpitom po glavi podila samo imena ljudi, ki smo jih obravnavali pri predmetih,« je svojo izkušnjo opisala Laura Drašček. Kljub vsemu je dijakinja petega razreda turistične smeri komisijo profesorjev prepričala z uvodno temo iz gospodarskega poslovanja, in sicer s turističnim paketom za skupino mladih amaterskih fotografov.

»Zamislila sem si tridnevni itinerarij za skupino študentov iz Maribora, ki obiskujejo fotografski krožek: obiskali naj bi Kras, Štanjel, zabaviščni park Soča Fun Park in nato še Gorico in Novo Gorico,« nam je povedala Vrtojbenka Laura Drašček, ki je tudi sama fotografska navdušenka in je vse fotografije, ki jih je vključila v predstavitev, posnela sama. Ustni izpit se je nadaljeval z vprašanji profesorjev v komisiji, pri slovenščini pa je morala analizirati odlomek iz Pregljeve novele Matkova Tina. Tudi letos so maturanti med izpitom izžrebali eno fotografijo, ki so jo potem morali na tak ali drugačen način povezati z vsemi predmeti. Laura je izžrebala sliko ladje, s katero je uspešno zaključila ustni izpit.