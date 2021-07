Utira si pot v svet računalništva

Višješolsko izkušnjo bo še dolgo nosil v srcu, ob koncu šolanja pa je zadovoljen, da se mu je ves vloženi trud vendarle obrestoval. Ivan Ferfolja, maturant tehniškega izobraževalnega zavoda za informatiko in telekomunikacije Jurija Vege, je maturitetni izpit zaključil z najvišjo oceno in si tako zaslužil mesto med letošnjimi zlatimi maturanti v goriškem višješolskem središču. »Ciljal sem na visoko oceno, stotice pa nisem pričakoval. Vsekakor sem vesel, da se je obrestoval ves trud, ki sem ga vložil v teh petih letih in še predvsem v zadnjih mesecih šolanja,« pravi Ivan Ferfolja, ki je pred ustnim nastopom imel nekaj treme, ko se je enkrat začel, pa je postajal čedalje bolj sproščen in pogovor s profesorji je stekel kot po olju.

Ivan Ferfolja je doma iz Sesljana; v prostem času trenira karate in igra bas kitaro v bendu Low Light iz Milj. Kot prav vsi letošnji maturanti je svoj ustni nastop začel s predstavitvijo uvodne naloge, ki je na zavodu Vega bila iz informatike in načrtovanja informacijskih sistemov. »Sestaviti smo morali informacijski sistem in notranje omrežje za namišljeno podjetje, ki ima svoj sedež v trinadstropni stavbi,« nam je razložil mladi informatik in izpostavil, da se je v nalogi bolj osredotočil na informacijski sistem, saj se je s tem tudi ukvarjal na delovni praksi. Sreča se je Ivanu posmejala tudi v drugem delu izpita, ko je moral analizirati odlomek iz Kocbekove novele Črna orhideja, saj je bila ena izmed vsebin, na katere je bil najboljše pripravljen. Nato se je s profesorji razvil pogovor o španski državljanski vojni in o diktaturah. Kot za nalašč so mu v zadnjem delu izpita profesorji dali v analizo Picassovo Guernico, ki je ravno tako povezana z že omenjenimi temami.