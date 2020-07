Utopitev dečka: vodostaj reke Soče nenadoma narasel

Na Soči pri Kajak centru v Solkanu je včeraj popoldne (torek) utonil deček. Policijska uprava iz Nove Gorice je danes sporočila podrobnosti o tragični nesreči.

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 16.36. Pri reki Soči v Solkanu, v območju kopalnih voda pri Kajak centru, se je družina s tremi otroki kopala nad starim jezom, kjer je voda dokaj mirna, brez brzic, vendar tekoča. Vodostaj reke Soče je tedaj nenadoma narasel. Rečni tok je otroka začel odnašati v smeri kajakaške proge. Za dečkom je najprej zaplaval eden od odraslih v družini, ki ga ni uspel dohiteti. Nato sta se klicem na pomoč odzvala dva mlada kopalca, tudi onadva, žal, neuspešno. V iskanje in reševanje so se vključili tudi kajakaši, medtem pa so prihiteli tudi gasilci Gasilske enote Nova gorica in člani Podvodne reševalne službe Slovenije - PRS Nova Gorica.

Ob 18.10 je član Podvodne reševalne službe Slovenije dečka našel pod gladino Soče. Reševalci so ga ob 18.20 potegnili iz vode in ga začeli oživljati, vendar ni bilo več pomoči.

Policisti so si ogledali kraj in ugotovili, da je deček, medtem ko ga je odnesel rečni tok, plaval na območju kajakaškega centra Kopalno območje Soča pri Solkanu. Na celotnem kopalnem območju je več opozorilnih tabel z napisi, ki med drugim opozarjajo pred nevarnostjo utopitve in nenadnega dviga gladine vode. Ena od tabel tudi opozarja, da se na kopalnem območju zaradi uravnavanja pretokov hidroelektrarn pojavijo nenadni dvigi gladine in močni tokovi reke Soče, zato je potrebna dodatna previdnost kopalcev.