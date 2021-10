Utrdili vez med Chemnitzom, Novo Gorico in Gorico

Nemški Chemnitz in Novo Gorico je Evropska komisija izbrala za evropski prestolnici kulture v letu 2025. Odkar sta mesti lanskega oktobra oz. decembra osvojili naziva, se je med ekipama, ki pripravljata programa, že prej začeta vez še dodatno utrdila. Z včerajšnjim podpisom sporazuma o sodelovanju, pa se je partnerstvo med Novo Gorico (z Gorico) in Chemnitzem še formaliziralo. Sporazum so včeraj podpisali novogoriški župan Klemen Miklavič, župan občine Chemnitz, Sven Schulze, in goriški župan Rodolfo Ziberna.

»V prihodnosti želimo, da obe mesti, torej obe prestolnici, pokažeta Evropi, da smo tudi na vzhodu Evrope tisti, ki smo v novih članicah Evropske unije lahko vodilni, lahko center dogajanja. In prav to je neka rdeča nit povezovanja med Chemnitzom iz vzhoda Nemčije in Novo Gorico ter Gorico, ki ležita prav na meji med vzhodom in zahodom Evrope,« je pred podpisom poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič. Mesti povezuje tudi podobna zgodovina: Chemnitz je po drugi svetovni vojni spadal pod Vzhodno Nemčijo; ker je bil med vojno precej porušen, ga je dobršen del nastal na novo, podobno kot Nova Gorica, ki je po vojni sploh začela nastajati. »Obe mesti izhajata iz socialističnih časov. Ugotovili smo, da imamo podobne izkušnje na poti preoblikovanja po letu 1990. Tudi oni so se počutili tisti, ki so bili s strani Evrope gledani navzdol, enako kot mi v času tranzicije. Mi imamo sicer prednost, to je bližina zahodne meje, kjer smo se skupaj z Gorico zlili v celoto. To sedaj predstavlja dokaz, simbol in laboratorij sobivanja in poenotenja Evrope, ki jo tolikokrat vidimo kot Evropo prvorazrednih in drugorazrednih državljanov, s tem mislim na delitev na vzhod in zahod,« je podčrtal Miklavič in v nadaljevanju dodal, da ima Chemnitz, ki je naziv prejel točno pred enim letom, v tej luči enako priložnost kot Nova Gorica.