Uvod z violončelom, tekmovanje se je začelo

Drugo mednarodno glasbeno tekmovanje Musica Goritiensis, ki ga organizirata Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturni center Lojze Bratuž, se je v sredo začelo z uvodnim koncertom, na katerem je nastopila lanska zmagovalka ex-aequo v najvišji starostni kategoriji, slovenska violončelistka Sara Čano. Ob spremljavi klavirja, ki ga je igrala Aleksandra Pavlović, se je mlada glasbenica predstavila z raznolikim programom.21-letna Sara Čano se je violončelo začela učiti pri šestih letih z mamo Aleksandro Čano Muharemović, trenutno pa obiskuje tretji letnik univerze Hochschule für Musik und Theater v Münchnu pri profesorju Julianu Steckelu. Kljub mladim letom ima Čanova za sabo veliko uspehov in se lahko pohvali z bogatim seznamom dosežkov, med temi so najvišja nagrada na mednarodnem tekmovanju J. F. Dotzauer v Dresdnu, Heranovo tekmovanje na Češkem, mednarodno tekmovanje David Popper na Madžarskem in mednarodno tekmovanje Liezen v Avstriji. Ne nazadnje se je leta 2017 udeležila tekmovanja za mlade glasbenike Čajkovski v Kazahstanu kot prva predstavnica Slovenije v zgodovini tega tekmovanja. Na sredinem večeru je violončelistka nastopila v dialogu s klavirjem in publiki postregla s šestimi skladbami.

Z včerajšnjim dnem je drugo mednarodno glasbeno tekmovanje Musica Goritiensis stopilo v živo: najprej so bili na vrsti violončelisti, sočasno pa so na glasbeni šoli Nova Gorica tekmovali tudi solopevci. Danes je na vrsti finalni del tekmovanja v violončelu za kategorijo D in kategorijo E, in sicer ob 15. uri in ob 17.30, ki je odprt za javnost, jutri pa bodo tekmovali violinisti.