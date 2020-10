Uvoz »trave« se ni posrečil

Na goriškem sodišču so v soboto potrdili pripor za dva 22-letna Tržičana, L.L. in L.F., ki so jima policisti s tržiškega komisariata zasegli 632 grami marihuane. Do nadaljevanja sojenja mladeniča ostajata v hišnem priporu.Policisti so dvojico obravnavali prejšnji ponedeljek, in sicer ravno med poostrenim nadzorom v okviru akcije proti mamilom. Mladeniča so ustavili za pregled dokumentov in njunega avtomobila na območju doberdobske občine, potem ko sta se vrnila iz Slovenije v Italijo skozi nekdanji mejni prehod Komarje pri Jamljah. Mlada Tržičana sta drogo po vsej verjetno kupila v Sloveniji; komaj je voznik odprl okno, da bi izročil dokumente tržiškim policistom, je iz notranjosti avtomobila močno zadišalo po posušeni konoplji. Policisti so v vozilu našli dve plastični vrečki z marihuano, med hišno preiskavo na domu enega izmed dveh mladeničev so zasegli še opremo za pripravo odmerkov, zaradi česar policisti sumijo, da je bilo nabavljeno mamilo namenjeno preprodaji. Mladeniča bi s 632 grami marihuane pripravila približno tisoč tristo odmerkov; z njihovo prodajo v Tržiču in okolici bi zaslužila okrog pet tisoč evrov.