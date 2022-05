V avtodom privabili šest novih krvodajalcev

Krvodajalski avtodom posoške zveze Fidas je v soboto obiskal Sovodnje, kjer je kri darovalo 27 ljudi, med katerimi je bilo kar šest novih krvodajalcev. Na koncu se je nabralo 23 darovanj krvi in štiri plazme.Sovodenjska krvodajalska sekcija sicer šteje okrog dvesto članov, od katerih jih redno daruje kri približno polovica.

Letošnje leto bo za sovodenjsko krvodajalsko sekcijo še posebej slovesno, saj bodo praznovali 45-letnico delovanja; zaradi tega so se odločili, da bodo krvodajalski avtodom gostili dvakrat, medtem ko je običajno Sovodnje obiskoval enkrat letno. Po sobotnem obisku bo v Sovodnje ponovno pripeljal v začetku oktobra.V soboto so sovodenjski krvodajalci izpeljali še tradicionalno baklado, s katero zbirajo sredstva za hospic Via di Natale, ki deluje v onkološkem centru v Avianu. Pred začetkom baklade sta kulturni program oblikovala vrhovski otroški pevski zbor Etko Mužetko, ki ga je vodila Rada Vižintin, in otroški pevski zbor Sovodnje, ki je nastopil pod vodstvom zborovodkinje Jane Drassich. Udeležence je nagovoril predsednik sovodenjskih krvodajalcev Štefan Tomsič, poleg njega sta krvodajalcem čestitala za skrb, ki jo namenjajo sočloveku v stiski, sovodenjski župan Luca Pisk in Oscar Zorgnotti, predstavnik ustanove Via di Natale.