V avtodomu 32 migrantov

Policisti so prejšnjo noč pri cestninski postaji pri Moščenicah ustavili avtodom, v katerem je bilo natrpanih 32 migrantov. Voznika, ukrajinskega državljana z bivališčem v Italiji, so takoj aretirali, medtem ko so migrante odpeljali v nekdanjo vojašnico Cavarzerani v Vidmu. Šestnajst migrantov prihaja iz Pakistana, pet jih je iz Eritreje, eden iz Afganistana in deset iz Bangladeša; med njimi so bili tudi dve ženski in dva mladoletnika, ki so ju odpeljali v dom za mladoletne pribežnike brez spremstva.