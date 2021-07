V avtomobilu je imel tri kilograme marihuane

Na začetku meseca julija so goriški policisti uspešno zaključili preiskave, po katerih so aretirali 40-letnega uradnika iz Ronk. Do njega so prišli preko drugega moškega, pri katerem so našli 156 gramov marihuane. Ugotovili so, da mu je prepovedano drogo priskrbel 40-letni uradnik. Ko so prestregli 40-letnega C.S., je v avtomobilu imel šest zavojčkov marihuane, v katerih je bilo skupno tri kilograme konoplje, ob tem pa še manjšo količino kokaina. Na njegovem domu so našli dodatno količino marihuane in kokaina ter druge pripomočke za pripravo odmerkov. Skupna tržna vrednost zaseženih mamil znaša približno 30.000 evrov.