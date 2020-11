V noči s torka na današnji dan je v Ločniku zagorel avtomobil, v katerem so policisti našli zoglenelo truplo. Vozilo je bilo sredi vinogradov ob Ulici Stesa. Gasilce so o gorečem avtomobilu obvestili okrog 22.30. Ko so prišli na kraj, je ogenj že popolnoma uničil avtomobil. Za osebo, ki je bila v njem, ni bilo več pomoči. Dogodek preiskuje goriška policija.