Ustavili so ga na mejnem prehodu Rdeče hiše, kjer so ugotovili, da je v avtomobilu z avstrijskimi tablicami prevažal pet turških državljanov, ki niso imeli ustreznih dokumentov. Goriška obmejna policija je 8. septembra aretirala 33-letnega D.J., romunskega državljana, in ga odvedla v zapor. Na goriškem sodišču so ga 15. septembra obsodili na tri leta in štiri mesece zaporne kazni ter 50.000 evrov denarne kazni zaradi tihotapljenja migrantov.