V beli barvi tudi plačljiva parkirna mesta

Modrih con od ponedeljka v Novi Gorici ne bo več. Vsa parkirna mesta - plačljiva in brezplačna - bodo označena z belo barvo.

Z mestne občine pojasnjujejo, da gre za nadaljevanje izvajanja določil pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki je v veljavnosti od julija 2016 in med drugim določa, da morajo biti talne oznake parkirnih mest v beli barvi in ne več v modri, območje plačljivega prometa pa je razvidno iz vertikalne signalizacije – prometnega znaka z dopolnilno tablo.