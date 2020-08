V Brdih divjih prašičev bolj malo, srn pa precej

Približujemo se koncu poletja. Dnevi se krajšajo, vročina popušča, vinogradniki pa se pripravljajo na najbolj intenziven trenutek v letu: trgatev. Kot je Primorski dnevnik poročal prejšnje dni, se je v Brdih trgatev ponekod že začela, drugod se bo v kratkem. Ko grozdje zori, pa postane zanimivo tudi za divjad; pozanimali smo se, kako vinogradniki branijo svoje trte in kakšni so obeti za letošnjo letino.

»V Števerjanu imajo vinogradniki skoraj v celoti zagrajene vinograde z električnim pastirjem, drugače je skoraj samoumevno, da se bodo nad grozdje spravili divji prašiči. Električni pastirji v glavnem zdržijo in odvračajo prašiče, vendar ne odvrnejo, recimo, srn. Zanje mreža ni ovira, saj skočijo čez brez težav,« razlaga vinogradnik Fabijan Muzic. »Srne pa ne povzročajo take škode, saj grozdje samo ponekod "popikajo", kar ostane za njimi ni poškodovano ... Večjo škodo nam ustvarjajo spomladi, saj rade jedo poganjke trt,« pravi mladi vinar. Divji prašiči povzročijo na trtah veliko škodo, saj poleg grozdja, ki ga pozobajo, se tudi tisto, ki ga pustijo na rastlini, pokvari. Stanje je letos vsekakor bolj umirjeno kot v prejšnjih letih, kakor ugotavlja tudi števerjanski vinogradnik Gianni Manià. »Težav letos ni bilo, ker je bilo zelo veliko vode. Mi že običajno nimamo velikih izpadov zaradi divjadi, če pa so, so v bližini gozdov. Nam večjo škodo povzročajo ptice,« dodaja tudi Kristian Keber, čigar vinogradi so na Krminskem. »Tu nima skoraj nihče ograjenih vinogradov in pastirja, kvečjemu tisti v bližini gozdov,« pravi Keber.