V Brdih gojil konopljo

Novogoriški policisti so prejšnji teden na vinogradniških in gozdnih parcelah med Gonjačami in naseljem Imenje v Občini Brda odkrili več ločenih nasadov konoplje. Pri tem so našli in zasegli skupno 180 sadik rastlin prepovedane droge. Rastline so bile visoke od 2,5 do 3 metre. Na podlagi Zakona o kazenskem postopku so posledično odvzeli prostost 46-letnemu moškemu, za katerega sumijo, da je konopljo gojil z namenom proizvodnje in prodaje.Na podlagi sodne odredbe so pri 46-letnem osumljencu opravili hišno in osebno preiskavo ter pri tem našli in zasegli približno 11 kilogramov prepovedane droge. Novogoriški policisti bodo 46-letnega moškega kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.