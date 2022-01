V Brdih huje poškodovan italijanski motorist

Novogoriški policisti so včeraj malo pred 16. uro posredovali v bližini naselja Podsabotin v goriških Brdih, kjer se je na regionalni cesti huje poškodoval 62-letni italijanski motorist. Nesrečo je povzročil 44-letni voznik osebnega vozila, ki je iz Solkana vozil proti naselju Gonjače. Na ravnem odseku je začel prehitevati pred njim vozeči avtomobil, medtem ko ga je že prehiteval 62-letni voznik motornega kolesa, pri čemer je z levim bokom svojega vozila trčil v desni bok motornega kolesa. Slednjega je odbilo na travnato površino ob levem robu vozišča. Motorist je izgubil ravnotežje in padel na desni bok ter drsel še kakih trideset metrov po travnati bankini. Utrpel je, kot kaže, hujše telesne poškodbe, zdravniki ne izključujejo poškodbe hrbtenice. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Nova Gorica. Z reševalnim vozilom so ga nato odpeljali v goriško bolnišnico.

Pomoč policistom in reševalcem so na kraju so nudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami so policisti obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti bodo 44-letnega povzročitelja prometne nesreče kazensko

ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.