V Brdih obiral grozdje tudi Ralf Schumacher

Včerajšnje novinarske trgatve, s katero v Goriških Brdih zaključijo obiranje grozdja, se je udeležil tudi nekdanji voznik formule 1, Ralf Schumacher, ki zelo ceni briška vina. Njegovo pozornost je najprej vzbudila rebula, in prav rebulo je pomagal tudi trgati v družinskem vinogradu Koncutovih v Hruševju. Ob obisku je povedal, da ga vina Kleti Brda navdušujejo zaradi visoke kakovosti in okusa in prav to je iskal za svojo restavracijo Schumachers' v nemškem Bergheimu. Začelo se je, kot omenjeno, z rebulo, prav kmalu pa je ponudbo vin, ki mu ga v Kleti Brda polnijo pod blagovno znamko Schumacher selection, razširil. Za naše bralce je Schumacher odgovoril tudi na nekaj vprašanj.

Kako so briško rebulo sprejeli gostje vaše restavracije?

»Moram povedati, da zelo dobro. Ljudje so presenečeni, kako pitno vino je to. Na splošno jo imajo zelo radi.«

So slovenska vina poznana v svetu?

»Sploh ne. To je zagotovo ena večjih težav. Ko me ljudje vprašajo o vinu, ki ga imam v restavraciji, se čudijo, da je iz Slovenije in ne iz Italije ali Francije, na primer. Ljudje morajo spoznati, kako dobra so slovenska vina. Celo Velika Britanija, na primer, je precej odprta do novosti, medtem ko je Nemčija glede tega še nekoliko zadaj.«