V briške terme bodo investirali Italijani

V petek bodo v Vili Vipolže investitorji iz Italije z Občino Brda podpisali pismo o nameri investiranja v projekt Spa Resort Terme Brda. Gre za korak, na katerega so v Goriških Brdih čakali nič manj kot dve desetletji. Od projekta se pričakuje gospodarski napredek, prepoznavnost in širši učinek ne le v Občini Brda, temveč tudi na regionalni in nenazadnje tudi na državni ravni. Kdo so investitorji, na Občini Brda do petka še ne razkrivajo. Na vabilu za podpis pisma o nameri je kot odgovorni koordinator projekta, ki bo predstavil vizije investitorjev, naveden furlanski podjetnik Giuseppe Forlanelli, po neuradnih informacijah naj bi bila za namene izgradnje projekta ustanovljena tudi fundacija.

